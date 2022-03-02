MLB》勞資談判破局！ 聯盟宣布取消前2個系列賽、寫27年首見紀錄

大聯盟主席曼弗瑞宣布取消開季前兩個系列賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勞資雙方在歷經長達10幾個小時的協商未果後，球員工會正式拒絕大聯盟在協商截止前的最後一個提案，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也在今天宣布，取消球季的前兩個系列賽，2022賽季也將成為27年以來首度因勞資問題導致縮水的賽季。

美國時間周一，在經過16.5個小時的勞資協議後，大聯盟向球員工會提出所謂的「最棒且最好的提案」給勞方，但勞方拒絕了該提案，也讓大聯盟決定取消開季的前兩個系列賽。曼弗瑞今天表示，他最大的願望就是能夠盡快完成協議：「我真的很失望我們沒有辦法達成協議。」、「球迷的擔憂是我們首要考慮的課題之一。」

請繼續往下閱讀...

但球員工會表示，他們對於這樣的結果並不感到意外：「曼弗瑞與大聯盟老闆們取消開季。球員與全世界喜愛棒球的粉絲都對此感到厭惡，但這件事雖然讓人難過卻不令人感到意外。」

「從這些協商的一開始以來，球員們的目標就是一致的，去促進競爭，為年輕球員提供一個公平的報酬，維護自由市場體系的公正性。在對抗不斷成長且破紀錄的利益背景下，我們要的只不過是一個公平的協議。」

根據《ESPN》報導指出，勞資雙方的鬥爭早已維持多年，球員對於上季總體薪資下降4%，來到自2015年以來的最低水準感到憤怒。在近幾年有許多球隊決定捨棄高薪的資深球員，而改用年輕便宜的球員，有些球團甚至在短期內放棄花錢去競爭季後賽席次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法