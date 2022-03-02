全英賽》「絕佳機會」拚21世紀最多冠 外媒看好戴資穎寫歷史

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽將在3月16日開打，我國世界球后戴資穎今年將力拚賽史第4冠，尋求近40年來最多全英女單冠軍的殊榮。印尼運動網站「Liga Olahraga」看好小戴有機會追上印尼傳奇名將王蓮香的紀錄。

戴資穎生涯連4年闖進全英賽決賽，在2017、2018年完成衛冕，2019年不敵中國一姐陳雨菲無緣挑戰3連霸，但2020年甜蜜復仇3度封后小戴去年因賽程安排，並未參賽，她目前坐擁3座全英女單冠軍，與中國謝杏芳並列21世紀女單球員最多，只差一冠就能追平印尼傳奇名將王蓮香近28年來最多冠的紀錄。

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身為大會頭號種子的戴資穎，本屆首輪對手將是世界排名36的比利時選手譚蓮妮，印尼運動網站「Liga Olahraga」指出，她真正的考驗將會是尋求衛冕的日本好手奧原希望，兩人13次交手，小戴拿下7勝，而她如果順利過關的話，有可能在4強對上南韓20歲小將安洗瑩或是泰國一姐依瑟儂，本屆對小戴而言無疑是奪冠的最佳機會。

東京奧運女單金牌得主陳雨菲和新科世錦賽冠軍山口茜都被分在籤表下半部，另外世界第7的印度一姐辛度也在其中，下半部的戰況十分激烈。

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