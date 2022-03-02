WNBA》讓自家球隊搭包機比賽 蔡崇信被判破紀錄罰款

蔡崇信遭WNBA罰款50萬美元。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕WNBA紐約自由人（New York Liberty）隊近日被罰了破紀錄的50萬美元，理由是因為他們的老闆蔡崇信違反勞資協議，讓球員搭私人包機前往比賽。

根據《NetsDaily》指出，球員只能乘坐商務班機而非私人包機一直都是WNBA的一大問題，蔡崇信為了解決問題，自行尋找贊助方式，讓球隊能夠搭私人包機飛往客場比賽，但這個行為違反了WNBA的勞資協議，理由是這將會帶給他們競爭上的優勢。

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原先WNBA打算罰蔡崇信100萬美元，不過在經過上訴後減少到50萬美元，根據《運動畫刊》報導指出，自由人的高階主管Oliver Weisberg被從聯盟的執行委員會撤職，自由人還可能被罰選秀籤，甚至解散球隊。

此次的事件揭露出WNBA許久以來的陋習，照理說為職業球員爭取更大的利益應是天經地義的事情，不過《運動畫刊》解釋，這與WNBA的結構有關，在他們25年的歷史以來，共有一半的球隊是由NBA球隊所持有，而另外12支球隊則是由各自的老闆所持有，這也理所當然地導致各隊老闆對於該如何投資自己的球隊有不同的想法。

報導指出，對某些老闆而言，WNBA一直都是虧損的，有些老闆將其視為純粹的慈善活動，甚至有WNBA的老闆很驕傲地宣稱，他所持有的WNBA球隊價值為0，所有的花費都是在為女子運動做出貢獻。然而也有某些老闆選擇不斷投資他們的球隊，使大概有超過一半的球隊能夠產生利潤。

WNBA在最近幾年逐漸往好的方向發展，不過想要改變聯盟保守的現況，還需要WNBA理事會的支持，同時這也需要NBA理事會的支持。

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