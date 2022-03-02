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花滑》俄羅斯三娃慘了！ 日媒曝世錦賽禁賽嚴重後果

2022/03/02 09:45

（左起）謝爾巴科娃、瓦莉娃與特魯索娃。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯在上月開始入侵烏克蘭，導致國際奧委會（IOC）建議所有國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽，國際滑冰聯盟（ISU）昨日禁止俄羅斯參加花滑世錦賽的舉動，還將導致後續更嚴重的後果。

國際滑冰聯盟在昨日禁止俄羅斯以及白俄羅斯的運動員參加23日舉行的花滑世錦賽，俄羅斯知名花滑教練，旗下弟子共奪下7面奧運金牌的「女皇」塔拉索娃（Tatiana Tarasova）就痛批：「我們的選手無疑是世錦賽的『寶石』，沒有俄羅斯選手參加的世錦賽，冠軍將失去價值。」

更慘的是，根據日媒《東京體育》報導，由於世錦賽的規定，因為這次俄羅斯不會也不能有參賽者，所以下屆俄羅斯在各個項目（雙人滑、男女單人、及冰舞）都只能有1組參賽，這對俄羅斯的女子滑冰項目無疑是巨大的衝擊。

本屆冬奧俄羅斯在女子花滑表現驚人，由謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）與特魯索娃（Alexandra Trusova）奪下金銀牌，若非瓦莉娃（Kamila Valieva）因禁藥導致失常，俄羅斯有很大的機率金銀銅全包，而在俄羅斯世錦賽遭禁賽後，下一屆的世錦賽俄羅斯最多也只能有一人站上頒獎台。

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