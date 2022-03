MLB》史上最強左右開弓打者 洋基傳奇引退球衣逾6千萬售出

已逝洋基傳奇名將曼托。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕已逝洋基傳奇名將曼托(Mickey Mantle)生涯536轟創下左右開弓打者最多轟紀錄,而近日他的最後一場所穿的球衣在拍賣會上以219萬美元(約新台幣6141萬元)的天價售出。

享年63歲的名人堂球星曼托,在1968年9月28日比賽之後高掛球鞋,他曾穿著這件球衣敲出生涯第535轟,超越法克斯(Jimmie Foxx),成為當年歷史上最多轟的球員,最後以536轟結束傳奇生涯,雖然紀錄已被許多人刷新,但他依舊保有左右開弓打者最多轟紀錄。曼托職涯18年都待在洋基,拿下3座美聯年度MVP,更助隊拿下7座世界大賽冠軍。

曼托最後將引退賽球衣送給好友卡托(Tom Catal),球衣上更寫著「送給湯姆,永遠的好朋友」如今卻現身拍賣市場,上週六以219萬美元的天價售出,打破他2018年以132萬所售出的球衣最高紀錄。

Ticket From #JackieRobinson's Pro Debut, Jersey from #MickeyMantle's Final Game Set Records at Heritage Auctions.



The Mick's New York #Yankees road gamer sells for $2.19 million, while stub from Robinson's 1947 Brooklyn Dodgers debut realizes $480,000.https://t.co/zqGCeVzhiA pic.twitter.com/qcCKZWTLul