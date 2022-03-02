晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史上最強左右開弓打者 洋基傳奇引退球衣逾6千萬售出

2022/03/02 10:20

已逝洋基傳奇名將曼托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已逝洋基傳奇名將曼托（Mickey Mantle）生涯536轟創下左右開弓打者最多轟紀錄，而近日他的最後一場所穿的球衣在拍賣會上以219萬美元（約新台幣6141萬元）的天價售出。

享年63歲的名人堂球星曼托，在1968年9月28日比賽之後高掛球鞋，他曾穿著這件球衣敲出生涯第535轟，超越法克斯（Jimmie Foxx），成為當年歷史上最多轟的球員，最後以536轟結束傳奇生涯，雖然紀錄已被許多人刷新，但他依舊保有左右開弓打者最多轟紀錄。曼托職涯18年都待在洋基，拿下3座美聯年度MVP，更助隊拿下7座世界大賽冠軍。

曼托最後將引退賽球衣送給好友卡托（Tom Catal），球衣上更寫著「送給湯姆，永遠的好朋友」如今卻現身拍賣市場，上週六以219萬美元的天價售出，打破他2018年以132萬所售出的球衣最高紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。