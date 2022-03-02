MLB》史上最強左右開弓打者 洋基傳奇引退球衣逾6千萬售出

已逝洋基傳奇名將曼托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕已逝洋基傳奇名將曼托（Mickey Mantle）生涯536轟創下左右開弓打者最多轟紀錄，而近日他的最後一場所穿的球衣在拍賣會上以219萬美元（約新台幣6141萬元）的天價售出。

享年63歲的名人堂球星曼托，在1968年9月28日比賽之後高掛球鞋，他曾穿著這件球衣敲出生涯第535轟，超越法克斯（Jimmie Foxx），成為當年歷史上最多轟的球員，最後以536轟結束傳奇生涯，雖然紀錄已被許多人刷新，但他依舊保有左右開弓打者最多轟紀錄。曼托職涯18年都待在洋基，拿下3座美聯年度MVP，更助隊拿下7座世界大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

曼托最後將引退賽球衣送給好友卡托（Tom Catal），球衣上更寫著「送給湯姆，永遠的好朋友」如今卻現身拍賣市場，上週六以219萬美元的天價售出，打破他2018年以132萬所售出的球衣最高紀錄。

Ticket From #JackieRobinson's Pro Debut, Jersey from #MickeyMantle's Final Game Set Records at Heritage Auctions.



The Mick's New York #Yankees road gamer sells for $2.19 million, while stub from Robinson's 1947 Brooklyn Dodgers debut realizes $480,000.https://t.co/zqGCeVzhiA pic.twitter.com/qcCKZWTLul — Heritage Auctions （@HeritageAuction） February 28, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法