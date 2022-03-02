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拳擊》四大世界級拳手全參戰！ 烏克蘭不敗拳王入伍捍衛家園

2022/03/02 10:55

烏克蘭現役重量級拳王烏希克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯大舉入侵烏克蘭，國人紛紛挺身保衛家園，烏克蘭現役重量級拳王烏希克（Oleksandr Usyk）投身軍旅，拿起武器為家鄉而戰。

烏克蘭籍拳王烏希克曾拿下2012年倫敦奧運金牌，2013年轉戰職業後戰功赫赫，目前是WBA（Super）、IBF、WBO、IBO重量級冠軍，成為歷史上第4位包辦WBA、WBC、IBF和WBO四大賽冠軍的拳擊手，他在職業拳壇上擁有19戰13KO的全勝戰績。

俄羅斯侵略家鄉烏克蘭，烏希克曾透過網路社群媒體表示，雙方應該立即停止戰爭，彼此冷靜下來好好談，「我想對俄羅斯人民說，如果我們認為大家是兄弟、東正教信徒，不要讓你的孩子來到我們家門口，不要跟我們開戰。」由於無情砲火波及平民百姓，烏希克心痛激動說：「我的孩子、妻子、奶奶都躲在地下室，我們在自己國家，別無選擇只能捍衛抵抗，停止這場戰爭吧！」

據《ESPN》報導指出，烏希克已經加入烏克蘭地方防衛作戰營（Territorial defence battalions），要抵抗俄羅斯侵略。曾是兩屆奧運金牌得主、在3個不同量級奪下世界冠軍的拳王洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）也有參戰，前世界重量級拳王的烏克蘭首都基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）和弟弟瓦拉基米爾（Wladimir Klitschko）也都投身其中。

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