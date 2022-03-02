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NBA》巫師8人得分上雙 3分差險勝活塞

2022/03/02 10:57

巫師以3分差擊敗活塞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕仍在拼搶附加賽資格的巫師隊，今天在主場面對倒數第二的活塞頑強抵抗，最後在順利守住對手絕殺後以116：113險勝，也終止了近期2連敗。

兩隊上半場打完，活塞以64：63領先巫師1分，貝伊（Saddiq Bey）拿下15分、葛蘭特（Jerami Grant）14分，狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）進帳10分，巫師中鋒加佛德（Daniel Gafford）5投全進拿下12分是全隊最高。

第三結巫師雖然命中率不佳，不過單節5顆三分球的攻勢讓他們順利以87：85超前對手2分，此節八村壘從板凳出發命中2顆三分球。

決勝節巫師一度靠著八村壘的三分球將比數拉開到12分差，不過活塞沒有放棄，在貝伊剩3分37秒兩罰全進的情況下以104：104追平比數，在被追平後巫師馬上打出一波6：0的攻勢迫使活塞暫停，暫停過後活塞持續追分，坎寧安剩48.2秒的跳投追到1分差，剩下15.6秒史托倫斯基（Tomas Satoransky）兩罰全中幫助球隊取得3分領先，而活塞在接下來的兩次三分嘗試都沒成功，終場就以3分差輸球。

活塞葛蘭特拿下全隊最高的26分，貝伊進帳19分，坎寧安20分9籃板5助攻；巫師8人得分上雙，庫茲馬（Kyle Kuzma）拿下全隊最高的21分9籃板6助攻，T.布萊恩（Thomas Bryant）從板凳出發拿下次高的16分６籃板。

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