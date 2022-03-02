NBA》背靠背出賽再輸暴龍 沒有三巨頭的籃網近18場吞15敗

籃網近18場吞下15敗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰籃網，先發5人得分全上雙，在特倫特（Gary Trent Jr.）25分的領軍下，終場以109：108贏球，收下2連勝。

暴龍與籃網進行背靠背賽事，籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）持續高掛免戰牌、厄文（Kyrie Irving）礙於規定無法上陣，主帥奈許（Steve Nash）因觸發健康安全協議無法親自帶兵指揮，昨天以97：133輸球。

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儘管今年「咖哩弟」小柯瑞（Seth Curry）和J.強森（James Johnson）率隊曾拉出雙位數差距，但暴龍在第四節急拉尾盤，弗林（Malachi Flynn）助隊打出一波10：0的攻勢，特倫特決勝時刻7罰全進，J.強森比賽終了前飆進三分球已經為時已晚，暴龍終場就以109：108贏球，籃網近18場吞15敗。

暴龍此役點點開花，共有6人得分上雙，特倫特攻下全場最高的24分，另有7助攻和2抄截，S.巴恩斯（Scottie Barnes）繳出18分、10籃板的雙十數據，一哥西亞卡姆（Pascal Siakam）有18分、8籃板和6助攻，頂替范維利特（Fred VanVleet）的弗林有15分、8助攻和6籃板。

籃網以J.強森的19分最佳，小柯瑞有18分、6助攻，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）有16分、9籃板。

特倫特。（今日美國）

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