晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》背靠背出賽再輸暴龍 沒有三巨頭的籃網近18場吞15敗

2022/03/02 11:50

籃網近18場吞下15敗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場迎戰籃網，先發5人得分全上雙，在特倫特（Gary Trent Jr.）25分的領軍下，終場以109：108贏球，收下2連勝。

暴龍與籃網進行背靠背賽事，籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）持續高掛免戰牌、厄文（Kyrie Irving）礙於規定無法上陣，主帥奈許（Steve Nash）因觸發健康安全協議無法親自帶兵指揮，昨天以97：133輸球。

儘管今年「咖哩弟」小柯瑞（Seth Curry）和J.強森（James Johnson）率隊曾拉出雙位數差距，但暴龍在第四節急拉尾盤，弗林（Malachi Flynn）助隊打出一波10：0的攻勢，特倫特決勝時刻7罰全進，J.強森比賽終了前飆進三分球已經為時已晚，暴龍終場就以109：108贏球，籃網近18場吞15敗。

暴龍此役點點開花，共有6人得分上雙，特倫特攻下全場最高的24分，另有7助攻和2抄截，S.巴恩斯（Scottie Barnes）繳出18分、10籃板的雙十數據，一哥西亞卡姆（Pascal Siakam）有18分、8籃板和6助攻，頂替范維利特（Fred VanVleet）的弗林有15分、8助攻和6籃板。

籃網以J.強森的19分最佳，小柯瑞有18分、6助攻，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）有16分、9籃板。

特倫特。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。