NBA》綠衫軍雙槍開節就傷一人 塔圖姆飆33分逆轉老鷹

（右起）塔圖姆力壓T.楊恩，率領球隊取得逆轉勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕綠衫軍塞爾提克隊今天在主場迎戰老鷹，雖然開節雙槍之一的J.布朗（Jaylen Brown）就因為扭傷缺陣，但在塔圖姆（Jayson Tatum）猛轟33分帶領下，依舊以107：98收下逆轉勝。

J.布朗在開節不到3分鐘時，就在切入時跌倒導致右腳踝扭傷，他也痛苦地抱著自己的右腳，在退場後就未再回歸，本場比賽僅留下2分1籃板1助攻的紀錄。

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塞爾提克在少了J.布朗後氣勢明顯受到打擊，首節就以19：28落後給老鷹，第二節再被拉開5分差，半場打完以51：65落後達14分。不過下半場塔圖姆攜手D.懷特（Derrick White）兩人合砍20分，單節打出31：13的攻勢直接反超，此節老鷹命中率悲劇，20投6中僅30%，三分更是僅有8投1中，12.5%命中率的表現，決勝節老鷹也未見起色，在中段就被拉開到雙位數分差，終場塞爾提克就以9分差逆轉贏球。

塔圖姆今拿下33分8籃板7助攻，綠衫軍除了他之外替補兩將表現優異，D.懷特與G.威廉斯（Grant Williams）都拿下18分，前者有5助攻表現，後者則有7籃板，先發中鋒R.威廉斯（Robert Williams）9分13籃板，史馬特（Marcus Smart）16分6籃板4助攻。

老鷹少主T.楊恩（Trae Younng）今天雖然也因為踩到史馬特的腳導致受傷，不過他經過休息後就回到場上，半場砍下22分，全場31分6助攻，波丹諾維奇 （Bogdan Bogdanovic）從板凳出發拿下25分。

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