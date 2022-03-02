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NBA》勇士遭灰狼湯斯39分撕裂 西部第2岌岌可危

2022/03/02 11:48

柯瑞（中）拿下34分也無法幫助球隊取勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第二的勇士今天前進北大荒，儘管柯瑞（Stephen Curry）一人飆34分仍無濟於事，灰狼在湯斯（Karl-Anthony Towns）猛砍39分9籃板帶領下，以129：114收下2連勝，輸球的勇士則吞下2連敗，距離西部第3的灰熊僅剩0.5場勝差。

灰狼與勇士今天分別都有主力無法出賽，艾德華茲（Anthony Edwards）因為左側肌腱炎休息，K.湯普森（Klay Thompson）則因為身體不適無法上場。

首節湯斯就給來訪的勇士下馬威，單節猛攻15分，率領球隊以34：27領先勇士，勇士首節得分最高的是A.威金斯（Andrew Wiggins），他拿下8分5籃板。次節灰狼換羅素（D'Angelo Russell）發威，他單節砍進12分，力抗砍下10分的柯瑞，半場打完灰狼以68：56領先12分。

第三節柯瑞開啟追分模式，單節包含2顆三分球在內狂灌16分，不過灰狼也在湯斯單節11分的帶領下沒讓分差被拉得太過接近，三節打完依舊以96：87領先9分。決勝節灰狼開節就打出10：3的攻勢拉開分差，在被拉開到19分後勇士放棄抵抗換上替補陣，終場就以15分差不敵對手。

勇士柯瑞是今天球隊表現最好的球員，他拿下34分5籃板4助攻，而A.威金斯面對老東家僅有12分7籃板4助攻的表現，替補的D.李伊（Damion Lee）15分，近期勇士8場比賽只拿下2場；灰狼湯斯拿下全場最高39分9籃板，D.羅素也進帳22分7助攻，替補的畢斯利 （Malik Beasley）投進6顆三分球，全場拿下20分。

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