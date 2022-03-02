PLG》網羅「得分利器」哈里斯 鋼鐵人唯一坐擁4洋將球隊

哈里斯。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人今宣布，引進曾征戰NBA、CBA、PBA聯賽等賽事的美國籍後衛哈里斯（Manny Harris），持續補強戰力，如今「秘密武器」哈里斯加盟，鋼鐵人宛如多添一枚重砲級進攻利器，有助鋼鐵人在季末急起直追，為PLG的季後賽爭奪戰投下一顆震撼彈。

哈里斯在2月下旬已抵台，目前人在防疫旅館居檢中，預計下周出關，投入團隊練習，預計三月中下旬即可上場，為鋼鐵人增添進攻火力，解決鋼鐵人教練貝瑞最擔心的「得分乾旱期」。

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哈里斯今年32歲，196公分、84公斤，球風既穩又快，能快速切入，也能飆三分外線，還可兼任控球，如能和班奈特裡應外合，搭配周儀翔的切入和呂政儒的外線，鋼鐵人的多點進攻將令對手防不勝防。

哈里斯出身自NCAA名校密西根大學，NBA時期效力於騎士、湖人及獨行俠共4個球季93場例行賽。哈里斯進入發展聯盟後，展現爆量的個人得分能力，場均得分27.2分，並曾在出戰勇士的比賽中拿下56分。

除了美國之外，哈里斯的籃球足跡曾到歐洲及亞洲，在歐洲打過烏克蘭、土耳其、以色列和希臘職業聯盟，亞洲則效力過CBA和PBA，並多次出現單場獨得40分以上的精彩表現。

哈里斯的加盟，讓鋼鐵人成為目前P. LEAGUE+唯一擁有4名洋將的球隊。鋼鐵人球團表示，在聯盟最後名單確認截止日前，將彈性調整洋將登錄，配合陣型調整出最佳戰力，全力朝季後賽衝刺。球團也明確表示，4名洋將跟隨球隊一直到本賽季結束，展現團隊精神。

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