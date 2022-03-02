足球》烏克蘭首傳球員陣亡噩耗 名球評諷：而俄羅斯說禁賽不公平

烏克蘭兩名年輕球員傳出喪命的壞消息。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯武裝入侵烏克蘭，迫使烏克蘭許多運動員放棄他們的工作，選擇投身軍旅抵抗外敵，世界職業足球員協會（FIFPRO）透露，已經有兩名烏克蘭球員已經不幸喪生。

世界職業足球員協會的聲明指出，21歲的薩普洛（Vitalii Sapylo）加入利沃夫（Karpaty Lviv）的軍隊，在接近基輔的地區擔任坦克指揮官時喪命。

請繼續往下閱讀...

而25歲的馬丁倫柯（Dmytro Martynenko）是烏克蘭超級聯賽，效力位於基輔地區球隊的FC Gostomel，他在靠近烏克蘭首都的公寓，因為俄羅斯的轟炸，導致他與母親一同身亡。

世界職業足球員協會在聲明中指出，這次首次有球員傳出在戰火中不幸身亡的消息。除此之外，烏克蘭冬季運動協會也在昨日宣布，烏克蘭19歲的冬季兩項運動員瑪雷舍夫（Yevgeny Malyshev）在卡爾可夫戰死。

知名足球球評石明謹也在社群網站上分享了兩位足球員的死訊表示，烏克蘭聯賽目前所有比賽都暫停，「說不定永遠也不會重新開踢，就算開踢，也不知道有多少人可以活著回來。而俄羅斯足協說我們不能參加國際賽，這不公平！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法