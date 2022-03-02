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NBA》東契奇、布朗森末節聯手發力 獨行俠賞湖人3連敗

2022/03/02 14:35

獨行俠賞湖人3連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天作客挑戰湖人，儘管上半場最多取得21分的領先，但詹姆斯（LeBron James）在第三節率隊展開兇猛反攻，一度逆轉戰局，不過東契奇（Luka Doncic）和J.布朗森（Jalen Brunson）末節聯手發力，率隊打出11：0的攻勢，終場以109：104逆轉擊敗湖人，賞給對手3連敗。

東契奇今天與偶像詹姆斯正面對決，首節就火力全開狂砍12分，更在「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）頭上摘下進攻籃板，隔人補扣成功。J.布朗森和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）第二節在外線狂飆冷箭，芬尼史密斯單節飆進3顆三分球挹注15分，獨行俠第2節打出16：8的攻勢，單節灌進41分，上半場以71：56領先湖人。

但獨行俠易籃後攻守失序，詹姆斯率隊反攻，湖人第三節單節飆進7顆三分球，詹皇包辦3顆，湖人克服最多落後21分的劣勢，打出31：14的攻勢超前，第三節結束以87：85領先。

東契奇在第四節掌握戰局，與J.布朗森、D.鮑威爾（Dwight Powell）接力得分，連拿11分，東契奇關鍵時刻跳投鎖定勝局，詹姆斯最後1分多鐘出現關鍵失誤，連續2次出手都落空，獨行俠終場就以109：104贏球，收下2連勝。

東契奇攻下全隊最高的25分，另有8籃板和5助攻，J.布朗投進4顆三分球挹注22分、4抄截，芬尼史密斯有16分、9籃板，汀維迪替補則貢獻14分、9助攻；湖人詹姆斯繳出全場最高的26分，外帶12籃板和5助攻，安東尼（Carmelo Anthony）貢獻20分、3抄截，孟克（Malik Monk）有17分、5籃板和4助攻，魏斯布魯克（Russell Westbrook）有12分、8助攻、6籃板。

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