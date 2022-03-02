中職》突破卡關兩年的身體和心理 蘇俊羽放手一博

蘇俊羽。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕曾在2018年投出當年本土投手唯一完封勝的樂天桃猿「仔仔」蘇俊羽，已經兩年沒有上過一軍，今年終於突破被肩傷「卡關」的身體和心理，春訓表現獲得教練團肯定，也讓蘇俊羽有重生的感覺，今年將放手一博，把失落的兩年找回來。

樂天總教練曾豪駒表示，蘇俊羽春訓以來狀況一直很好，日前分組練習賽不但球速回到144公里，控球也明顯改善，將是長中繼的人選，其它人選還有蘇俊璋和許峻暘。

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蘇俊羽曾是樂天積極培養的先發投手，2018年9月20日對中信兄弟投出5安打完封勝，是2016年統一獅廖文揚後本土投手第1人。不過，2019年起蘇俊羽開始受到右肩肩挾擠的困擾，只在一軍投4局，防禦率高達22.50，最近兩年更是都待在二軍。

蘇俊羽表示，前兩年肩挾擠的狀況時好時壞，不但身體被卡住，心理上也卡關，即使想全力投球還是會怕怕的，導致投球機制走樣，最快球速只剩136公里，一直非常煎熬，一度還想要放棄，還好有堅持下來。

蘇俊羽經過長期的復健，今年終於擺脫肩挾擠的困擾，他表示，再度能夠全力投球，有重生的感覺，教練告訴他，上一軍就是長中繼，下二軍則擔任先發，所以還是以先發調整，也請教學長如何準備天天待命的中繼工作，想法盡量簡單一點，放手一博幫助球隊守住勝利。

蘇俊羽。（記者廖耀東攝）

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