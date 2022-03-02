晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》聯盟精選驚奇！沒人敢忘記40歲老將張智峰「背靠背」奮戰

2022/03/02 14:22

雲豹張智峰。（資料照，T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟上週在228連假連續4天共打了6場激戰，其中有不少本土球員都上演飆分秀，除了中信特攻「黑豹」阿巴西、台啤英熊一哥蔣淯安的本土飆分秀，還有桃園雲豹40歲老將張智峰強勢復出的表現也令球迷驚艷。

暌違球場2年再復出，張智峰上週迎來T1聯盟首秀，上週日作客台中葳格太陽，賽前就吸引不少球迷敲碗爭看，以及引發網路激烈論戰。

即使久未實戰，張智峰首戰就奮戰31分鐘拿下10分，還以招牌的防守將太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）的火力壓低到僅12分，雖然雲豹最終仍以6分惜敗，但張智峰的表現仍獲一致好評。

張智峰隔日作客台南台鋼獵鷹，再拼32分鐘，攻得7分、7籃板、3助攻，終於幫助雲豹拿下暌違2個月的勝利，終止聯盟最長9連敗，而張智峰也成功證明自己雖已40歲卻仍是一尾活龍。

T1除了阿巴西、蔣淯安、張智峰，再來驚奇第4名則是海神克服末節16分落後，上演逆轉，其中最大功臣是近期手感火燙的海神當家射手于煥亞，他該役對太陽飆進5記三分球，獨拿26分，包括第4節終了前2分57秒的首度追平三分球，助隊打出逆轉氣勢。

至於驚奇五則是台南獵鷹的菜鳥「飛人」劉駿霆準備預約成為「獵鷹航空」，上週首戰新北中信特攻，演出1次精彩的單刀切入單臂猛灌，讓球迷們驚呼連連，直言是近期台灣本土的最猛灌籃。

聯盟驚奇六為台中太陽的洋將塔克（Anthony Tucker）大復活，轉戰T1開課。塔克上週主場首戰桃園雲豹，強攻20分、6籃板、5助攻，以及平聯盟最多單場7抄截，率隊獲勝。他隔役對海神，獨拿25分、6籃板、1助攻，得分創個人T1新高，塔克的加入抒解主控丁聖儒的後場組織壓力，土洋雙衛出擊搭配亞外射手何喬登，更讓太陽的小球更具威力，增加球隊調度靈活性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。