T1》聯盟精選驚奇！沒人敢忘記40歲老將張智峰「背靠背」奮戰

雲豹張智峰。（資料照，T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟上週在228連假連續4天共打了6場激戰，其中有不少本土球員都上演飆分秀，除了中信特攻「黑豹」阿巴西、台啤英熊一哥蔣淯安的本土飆分秀，還有桃園雲豹40歲老將張智峰強勢復出的表現也令球迷驚艷。

暌違球場2年再復出，張智峰上週迎來T1聯盟首秀，上週日作客台中葳格太陽，賽前就吸引不少球迷敲碗爭看，以及引發網路激烈論戰。

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即使久未實戰，張智峰首戰就奮戰31分鐘拿下10分，還以招牌的防守將太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）的火力壓低到僅12分，雖然雲豹最終仍以6分惜敗，但張智峰的表現仍獲一致好評。

張智峰隔日作客台南台鋼獵鷹，再拼32分鐘，攻得7分、7籃板、3助攻，終於幫助雲豹拿下暌違2個月的勝利，終止聯盟最長9連敗，而張智峰也成功證明自己雖已40歲卻仍是一尾活龍。

T1除了阿巴西、蔣淯安、張智峰，再來驚奇第4名則是海神克服末節16分落後，上演逆轉，其中最大功臣是近期手感火燙的海神當家射手于煥亞，他該役對太陽飆進5記三分球，獨拿26分，包括第4節終了前2分57秒的首度追平三分球，助隊打出逆轉氣勢。

至於驚奇五則是台南獵鷹的菜鳥「飛人」劉駿霆準備預約成為「獵鷹航空」，上週首戰新北中信特攻，演出1次精彩的單刀切入單臂猛灌，讓球迷們驚呼連連，直言是近期台灣本土的最猛灌籃。

聯盟驚奇六為台中太陽的洋將塔克（Anthony Tucker）大復活，轉戰T1開課。塔克上週主場首戰桃園雲豹，強攻20分、6籃板、5助攻，以及平聯盟最多單場7抄截，率隊獲勝。他隔役對海神，獨拿25分、6籃板、1助攻，得分創個人T1新高，塔克的加入抒解主控丁聖儒的後場組織壓力，土洋雙衛出擊搭配亞外射手何喬登，更讓太陽的小球更具威力，增加球隊調度靈活性。

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