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網球》為烏克蘭贏得首勝！一姊披國家隊服痛宰俄女

2022/03/02 14:38

絲薇托莉娜（左）擊敗俄國對手波塔波娃。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯軍隊侵略烏克蘭後，全球體壇群起抵制，「烏國一姊」絲薇托莉娜（Elina Svitolina）登高一呼，WTA等職業網球組織緊急要求俄國球員改用中立身份出賽，特地穿上藍黄色國家隊服出賽的她，也為祖國贏得別具意義第一勝！

　墨西哥舉辦的蒙特雷女網賽，世界女單排名15的絲薇托莉娜榮膺頭號種子，首輪正好強碰俄國對手波塔波娃（Anastasia Potapova），宣稱「我的國家在我肩膀上！」的烏克蘭一姊火力全開， 6：2、6：1強勢開胡，「我來說這是場非常特別賽事，因為烏克蘭正在經歷戰爭，這太可怕了。」27歲的絲薇托莉娜晉級16強後表示，儘管心情依舊悲傷，很榮幸能在這裡出賽，「我非常專注，尤其正為國家執行任務，透過網球持續發聲。」本站冠軍獎金3.1萬美元（約88萬台幣），2020年封后的絲薇托莉娜透露，這週獎金全捐給祖國軍隊和人道組織，「我認為團結網壇與烏克蘭站在一起，是我的使命。」

　 由於絲薇托莉娜賽前強硬表態：「ATP、WTA及ITF必須遵守國際奧會（IOC）要求，俄國、白羅斯只能以中立運動員身分參賽，同時不得展示任何與國家有關的象徵、顏色、國旗、國歌的規定，否則我將拒絕出賽。」男、女職業網球總會從善如流，已緊急宣布這兩國球員改為中立身份，「我不責怪任何俄國運動員。」絲薇托莉娜語重心長說：「他（她）們對入侵我們祖國沒有責任。」

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