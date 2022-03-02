UBA》台師大黃泓諭轟6顆三分球 向偶像海神射手于煥亞看齊

臺灣師大黃泓諭20分含6記三分球。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣師大射手黃泓諭的籃球路，一直追隨著現在效力T1聯盟高雄海神的射手于煥亞，黃泓諭今天在110學年度UBA公開男一級8強賽，就真的成為令對手頭疼的超級射手，砍進本屆個人新高6顆三分球，攻下20分，率台師大以72：69氣走國立體大，搶下8強首勝。

黃泓諭在日前對上萬能科大竟然出現11投皆墨的狀況，對一名射手而言這樣的表現並不及格，但隊友不斷給予他鼓勵，以及前台師大教練、現在T1桃園雲豹主帥王志群也傳訊息給他，讓他還是有勇氣繼續出手。

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黃泓諭今天末節連續2顆三分球，給予國體大重傷害，全場11投7中，包括三分球10投6中，轟進20分。183公分的黃泓諭從光榮國中、強恕高中到台師大，一路上都與于煥亞走著相同的籃球路，並都穿著象徵射手的7號球衣。

黃泓諭一直把學長阿亞都成學習的對象，今日也拿出和相同的武器三分球，幫助台師大取得勝利。本屆是最後一年打UBA的黃泓諭，預計接下來畢業會投入國內選秀，對PLG、T1、SBL都不排斥。

台師大教練張容軒認為，黃泓諭在訓練上總是百分之百的投入，加上場上的拚勁，絕對有機會進入職業隊發揮，但也必須提升身體強度，才有辦法繼續在未來的舞台用外線給予對手重擊。

臺灣師大黃泓諭20分含6記三分球。（大專體總提供）

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