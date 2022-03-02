網球》結束15年合作關係 喬科維奇宣布與恩師分道揚鑣

喬科維奇結束與瓦耶達的合作關係。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）才將球王寶座拱手讓人，今再宣布與合作15年的教練瓦耶達（Marian Vajda）分道揚鑣。

斯洛維尼亞籍的瓦耶達自2006年就開始擔任喬科維奇教練，可以說是一手將他推向巔峰最重要的功臣，雖曾在2017年因喬帥陷入受傷、場外風波等低潮一度退出團隊，不過時隔一年重返崗位便為喬帥帶來穩定的力量，陸續幫助他完成20座大滿貫、空前球王週數等歷史紀錄。

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2019年喬科維奇邀請克羅埃西亞重砲手伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）進入團隊，分擔瓦耶達的執教工作，兩人通常一年各負責兩場大滿貫賽事。

今年年初喬科維奇飛往澳洲欲參加大滿貫時，陪同他前行的就是伊凡尼塞維奇，而原來他早就在去年年底年終賽結束後就決定與瓦耶達結束合作關係。

喬科維奇今在網站上發表聲明表示，「在我生涯最重要、最難忘的時刻，都是Marian陪在我身旁，我們一起達成很多不可思議的事情，也很感激他這15年來的友誼及貢獻。雖然他已離開這個職業團隊，但他永遠都是我的家人，我對他所做的一切感激不盡。」

瓦耶達則表示：「與Novak合作的這段時間，我有幸能看到他蛻變為今天這樣的球員，我會懷著無比自豪的心情回顧我們共度的時光、也很感激我們一起取得的成就。我仍然會在場內外給予他最大的支持，也期待新的挑戰。」

喬科維奇因拒絕施打疫苗，今年年初在澳洲歷經遣返風波、最後喪失衛冕機會，上月在杜拜的今年首秀止步8強，正式將球王寶座讓給俄國好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。在持續不打疫苗之下，北美陽光雙賽印地安泉、邁阿密大師賽都已幾乎確定無法參賽，最有可能的下一站應該是4月初的蒙地卡羅大師賽。

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