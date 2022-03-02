花滑》痛批禁賽是歧視俄羅斯好手 花滑皇帝：我相信普廷

普廷2014年索契冬奧恭喜俄國團體賽奪金。右為普魯申科。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月舉兵入侵烏克蘭，體壇紛紛採取抵制行動，在國際滑冰聯盟（ISU）昨禁止俄羅斯參賽後，有「花滑皇帝」之稱的退役名將普魯申科（Evgeni Plushenko）今也在社群發文抨擊此政策，並說自己相信俄國總統普廷。

生涯在奧運拿下2金2銀、目前正專注培育俄國花滑幼苗的普魯申科，今在Instagram貼出自己在2006年杜林冬奧奪金、高舉俄國國旗的照片，同時寫道：「我無法保持沉默，身為一名運動員及理性之人，我同意運動超越政治這項觀點，但在現實中卻不是如此。」

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普魯申科提到，繼國際足總（FIFA）及歐洲足總（UEFA）禁止俄國足球隊參賽後，ISU也禁止俄羅斯選手參賽，「這是巨大的錯誤。」

這位39歲的花滑名將認為，不能把體育和政治混為一談、不能懲罰運動員，也不能剝奪他們表演和比賽的權利，「這是歧視、公然冒犯運動員權利。」普魯申科認為，俄國是世界花滑強權，在俄羅斯好手都未參賽之下，這項制裁行動會讓屆時的冠軍貶值。

普魯申科在文末強調：「誰都希望和平，我也希望和平！」他提到，自己也很希望一切都能趕快結束、談判能夠早日有結果，「我相信我們的總統，我不是政治人物、我是運動員，我的目標是透過熱愛的運動來克服政治上的分歧、團結每個人，我相信我們能夠做到！」

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