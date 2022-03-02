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PLG》深耕校園！新北國王兩大NBA等級洋將前進錦和高中傳授球技

2022/03/02 18:04

湯瑪士（Thomas Welsh）籃板教學。（新北國王提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新北國王今天前進校園至本屆HBL打出驚奇的錦和高中展開「KINGS CAMP訓練營」，邀請總教練萊恩（Ryan Marchand）、數據分析師林政語進行經驗分享，兩位NBA級洋將湯瑪士（Thomas Welsh）、里金斯（DeAndre Liggins）更親自傳授籃球技巧，期待錦和小球員能有收穫，在下屆HBL再創高峰。

新北市為籃球重鎮，有南山高中、能仁家商以及上屆HBL冠軍泰山高中等校，皆為HBL傳統勁旅。錦和高中今年異軍突起，在25歲張立杰出任教練後，首次挑戰甲級舞台就勇闖8強創造「錦和奇蹟」。

新北國王希望助新北市培養更多籃球名校，安排總教練萊恩帶領兩名NBA級洋將的頂級規格訓練營。

曾任NBA灰狼隊夏季聯賽助理教練的萊恩，指導進攻戰術哲學，將新北國王擅長的三分球戰術傳授給錦和高中；數據分析師林政語也分享數據分析的重要性與基礎理念，不只幫助校隊挖掘更多人才，並從看不見得細節發現優勢，也讓教練、學生未來的籃球道路上有不同的發展方向。

新北國王總教練萊恩（Ryan Marchand）紀錄校園巡迴。（新北國王提供）

湯瑪士、里金斯親自指導學生，湯瑪士教導籃板預判觀念與技巧，里金斯在NBA時期以嚴防勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry），今日傳授防守秘訣，加上聶歐瑪、曾于豪與林仕軒3名球員協助操作，讓學生們更快速學習其技能，並在最後的10分鐘友誼賽環節實戰演練。

里金斯（DeAndre Liggins）防守觀念教學。（新北國王提供）

錦和高中張立杰教練表示， 「有2名NBA資歷的洋將親自指導的校園巡迴，真的是第一次碰到，謝謝新北國王選擇我們學校進行這次訓練營活動，」

新北國王致力於在地經營，未來除了將規劃更多的新北市校園巡迴，也會有更多城市行銷活動，希望能夠拉近與市民的距離，同時鼓勵運動風氣。新北國王PLG賽程還有兩週的客場之旅，6日將踢館新竹街口攻城獅，8日作客桃園領航猿，3月26、27日是1月9日之後首次回到新莊體育館，進行相隔2個月之久的主場賽事。

新北國王錦和高中校園巡迴大合照。（新北國王提供）

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