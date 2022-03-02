網球》尷尬！新科球王國籍空白 三大組織聯手抵制俄

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇新科世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）登基不過短短2天，就意外淪為尷尬的無國籍球員！而且官網上所有同胞選手都不例外，原因正是ATP、WTA、ITF等三大男、女職業以及國際組織，聯手配合抵制發動戰爭的俄羅斯。

俄羅斯軍隊侵略烏克蘭，引發國際輿論撻伐，由於全球體壇最具分量的國際奧會（IOC）率先表態，呼籲限制俄國、白羅斯以中立運動員身分參賽，同時不得展示任何與國家有關的象徵、顏色、國旗、國歌等規定，各界紛紛響應，網壇三大機構也共同發表聲明：「整個網球界都感受深刻戰火的痛苦、震驚和悲傷，我們與烏克蘭民眾同在，我們讚揚許多為這種不可接受的侵略行為發聲，並且採取行動的網球運動員。我們響應其呼籲結束暴力並恢復和平的聲音。」

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三大制裁方案包括：「1：WTA、ATP董事會取消原定今年10月在莫斯科舉行的男、女共站職業賽事。2：ITF 董事會立即暫停俄國、白羅斯網協會籍，並退出所有國際團體賽，這是在無限期取消兩國所有 ITF賽事後加碼進行。3：俄國、白羅斯球員保有繼續參與巡迴賽、四大滿貫賽資格，但不得使用國家名義、旗幟。」

梅德維夫與盧布列夫的國旗欄均為空白。（擷取自網路）

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