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日職》得點圈之鬼發威！吳念庭棒打巨人（影音）

2022/03/02 20:02

吳念庭。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕巨人和西武今天在百億翻新的東京巨蛋打首場熱身賽，吳念庭發揮得點圈打擊功力，助隊追至1分差，可惜西武終場仍以2：3輸球。

吳念庭今天擔任先發六棒二壘手，前2打席都揮空三振，7局上靠選球眼保送上壘；8局上2出局一二壘有人，吳念庭棒打谷岡龍平，敲出中間穿越適時安打，送回1分，總計3打數敲1安，貢獻1打點，不過守二壘也發生1次失誤。

東京巨蛋休季由巨人球團和讀賣新聞社花費約100億日圓（約24億台幣）完成史上最大翻新，原預定要花2個休季的時間才完工，最後提前1年趕上今年球季，今天這座新東京巨蛋完成第一場比賽。

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