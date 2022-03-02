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冬奧》慟！年僅19歲 烏克蘭冬季兩項新星戰死沙場

2022/03/02 20:08

瑪雷舍夫戰死沙場。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄羅斯軍隊入侵烏克蘭，迫使許多優秀運動員放棄舞台，毅然投身軍旅抵抗外敵，繼兩名足球員不幸喪生後，驚傳年僅19歲的冬季兩項新星瑪雷舍夫（Yevgeny Malyshev）也戰死沙場，無緣挑戰2026年米蘭、柯蒂納戴比索冬季奧運。

據《烏克蘭國家通訊社》等外媒報導，2002年出生的瑪雷舍夫，原為國家隊年輕成員，2年前暫停運動生涯入伍當兵，原本希望退伍後恢復訓練，爭取挑戰義大利雙城舉辦的冬奧盛會，但他所屬的武裝部隊，日前在哈爾科夫市遭到俄國猛烈砲火攻擊而為國捐軀。烏克蘭冬季兩項協會發表聲明：「瑪雷舍夫去世了，這位運動員兩年前暫停職業生涯，如今卻已無法圓夢。我們向他的家人、朋友和親人，表示最誠摯的哀悼。願英雄記憶永存。」　

除了瑪雷舍夫，世界職業足球員協會（FIFPRO）透露，還有兩名烏克蘭球員已經死亡，加入坦克部隊的21歲薩普洛（Vitalii Sapylo），於基輔地區殉國；25歲的馬丁倫柯（Dmytro Martynenko）則在靠近烏克蘭首都的公寓被轟炸，與母親一同身亡。此外，上月才角逐北京冬奧的冬季兩項國手、2019年世錦賽冠軍皮德魯赫尼（Dmytro Pidruchnyi），也已加入烏克蘭軍隊。

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