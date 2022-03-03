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中職》生涯浪跡五大洲 前富邦洋投直言來台灣打球「很辛苦」

2022/03/03 06:52

迪倫。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕來自南非的前富邦悍將洋投迪倫，近日登上世界棒壘球總會（WBSC）官網，暢談橫跨五大洲的棒球經歷，提到去年來台效力的過程，坦言在沒有妻子陪伴下，嚴重水土不服，日子過得很辛苦。

去年9月底來台加盟富邦悍將的迪倫，在一軍出賽3場，留下1勝0敗防禦率2.38的成績，11.1局飆7次三振、4次保送，今年重回墨西哥聯盟老東家維拉克魯茲老鷹隊（El Aguila de Veracruz）。

「棒球讓我成為現在的我。」這位29歲的南非籍洋投接受WBSC官網訪問暢聊自己的棒球路，包括15歲那年遠赴義大利蒂勒尼亞（Tirrenia）參加大聯盟學院的活動因而大開眼界，在現場有多名球探觀察、身邊又是來自各洲好手的情況下，讓他自認收穫良多，「那時我才真正成為一位棒球選手。」

2009年迪倫首披國家隊戰袍，代表南非參加世界盃資格賽，在義大利就開始觀察他的水手隊球探，也飛到西班牙觀戰，等到迪倫結束賽事回到南非老家時，該球探已經拿著合約等他簽名，職業生涯就此展開。

迪倫在水手小聯盟沉浮8個球季，最高層級僅到3A，2018年改效力天使，但始終沒有等到登上最高殿堂的機會，「那時我覺得應該要等到電話了，認為自己應該至少有機會上去看看，甚至都已經打給家人（說要上到大聯盟了）。」雖然事與願違，但迪倫還未完全放棄這個夢想，認為有朝一日或許還是能一償宿願，「我可能走了幾條不同的路，但還是可能登上那個舞台的，我們就一步一步來，看看事情如何發展。」

迪倫。（取自WBSC官網）

離開天使後，迪倫先再度到委內瑞拉打球，隨後加盟澳洲職棒伯斯熱火隊，2021年一開始先到墨聯老鷹隊，5月投出無安打比賽，9月來台效力富邦悍將。

迪倫在採訪裡強調家人的重要性，坦言職業生涯裡都有賴妻子的陪伴，因此去年賢內助因疫情只能回到南非、獨自一人來台讓他十分煎熬。迪倫透露除飲食習慣不同外，語言上的隔閡也讓他很辛苦，「而在這樣的情況下仍必須繳出高水準的表現。有時候大家無法明白無法繳出好成績的原因與場上發生的事情無關。」

專訪文末，擁有豐富國家隊經驗的迪倫也談到南非棒球的現況，他憂心忡忡表示，家鄉不僅需要多一點海外經驗的教練，疫情也產生負面影響，他提到南非已經將近兩年沒有棒球比賽了，「很多家長都讓孩子放棄棒球改從事其他運動了，我最害怕的就是有一天棒球在南非消失，我很感激那些還在努力的教練。」

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