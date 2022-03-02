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日職》打出睽違15年罕見一勝 新庄剛志超爽：在我計畫中（影音）

2022/03/02 22:38

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本火腿監督新庄剛志在札幌巨蛋執教首戰，全場靠1支德州安打以1：0險勝衛冕軍養樂多，寫下2007年以來、熱身賽睽違15年的1安打勝利，新庄剛志賽後狂喜，「都在我的計劃中，好開心啊！」

火腿打線前6局無安打，7局下近藤健介代打保送上壘，細川凌平在1出局偷點推進跑壘至三壘，佐藤龍世打出德州安打，送回全場唯一分數。投手部分，加藤貴之、伊藤大海和吉田輝星聯手完封養樂多。

新庄剛志排打線不按牌理出牌，賽前叫媒體記者猜打線，全部猜中者會送出跑車級禮物，結果不但沒人猜中，新庄剛志說，「從第一棒大家就答錯了，但你們猜得很開心吧，以後也多多指教，能在季中猜對一次就很厲害了。」

先發九棒田宮裕涼從小學六年級以來第一次鎮守左外野，7局長傳到二壘抓到想搶壘的跑者，新庄剛志就說，「我們靠守備獲勝的，這種1安打贏球的比賽，我想要來個60場左右，感覺太棒了。」並補充，「如果來一場0安打勝利應該更猛， 我們可能做得到喔！」

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