晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「PGA新主席？」 曼弗瑞談判期間出現揮桿動作引嘲諷

2022/03/02 22:46

大聯盟主席曼弗瑞擺出揮桿姿勢。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勞資雙方稍早在長達16.5個小時的談判中破局，導致開季前兩個系列賽遭到取消，這樣的結果不但讓球迷感到失望，也引起許多球員在社群上抨擊聯盟。

聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）被拍到在雙方談判的過程中，擺出疑似練習高爾夫揮桿的姿勢，大都會後援投手史密斯（Drew Smith）對此嘲諷道：「新的PGA主席？」並標記曼弗瑞，這則留言後來遭到刪除。

大都會捕手麥肯（James McCann）也在一則貼文底下留言，這是關於大聯盟相關人員認為「昨天就能夠達成協議，但工會在今早發出了不同的『註解』。」麥肯回應：「是的，工會今天提出了不同的方案，當然。而這只是試圖掌控事態發展的一種策略，同樣的事情我們已經一遍又一遍地看到了，這裡沒有什麼進展。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。