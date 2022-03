MLB》「PGA新主席？」 曼弗瑞談判期間出現揮桿動作引嘲諷

大聯盟主席曼弗瑞擺出揮桿姿勢。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟勞資雙方稍早在長達16.5個小時的談判中破局,導致開季前兩個系列賽遭到取消,這樣的結果不但讓球迷感到失望,也引起許多球員在社群上抨擊聯盟。

大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)被拍到在雙方談判的過程中,擺出疑似練習高爾夫揮桿的姿勢,大都會後援投手史密斯(Drew Smith)對此嘲諷道:「新的PGA主席?」並標記曼弗瑞,這則留言後來遭到刪除。

Associated Press photo taken by Lynne Sladky earlier this afternoon of MLB commissioner Rob Manfred at Roger Dean Stadium, where labor talks are being held. pic.twitter.com/isAzV6P86o