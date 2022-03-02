MLB》「PGA新主席？」 曼弗瑞談判期間出現揮桿動作引嘲諷

大聯盟主席曼弗瑞擺出揮桿姿勢。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勞資雙方稍早在長達16.5個小時的談判中破局，導致開季前兩個系列賽遭到取消，這樣的結果不但讓球迷感到失望，也引起許多球員在社群上抨擊聯盟。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）被拍到在雙方談判的過程中，擺出疑似練習高爾夫揮桿的姿勢，大都會後援投手史密斯（Drew Smith）對此嘲諷道：「新的PGA主席？」並標記曼弗瑞，這則留言後來遭到刪除。

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Associated Press photo taken by Lynne Sladky earlier this afternoon of MLB commissioner Rob Manfred at Roger Dean Stadium, where labor talks are being held. pic.twitter.com/isAzV6P86o — Michael Silverman （@MikeSilvermanBB） March 1, 2022

大都會捕手麥肯（James McCann）也在一則貼文底下留言，這是關於大聯盟相關人員認為「昨天就能夠達成協議，但工會在今早發出了不同的『註解』。」麥肯回應：「是的，工會今天提出了不同的方案，當然。而這只是試圖掌控事態發展的一種策略，同樣的事情我們已經一遍又一遍地看到了，這裡沒有什麼進展。」

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