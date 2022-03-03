網球》祖國受戰火蹂躪！烏克蘭女將驚天大逆轉爆哭

烏克蘭女將雅絲特蓮絲卡。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週才逃出烏克蘭的雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），里昂女網賽化悲慣為力量，單打初登場歷經3盤拉鋸，終挾3：6、7：6（9：7）、7：6（9：7）大逆轉羅馬尼亞勁敵波格丹（Ana Bogdan），賽後她當場跪趴在球場上痛哭，把連日壓力和情緒渲洩出來，令許多球迷看了為之心疼。

「這是我一生中最艱難的比賽。」世界女單排名曾高居21、目前140席的雅絲特蓮絲卡，首輪經歷逾3小時鏖戰，躲過兩個賽末點驚險奏捷，她特地披上藍黃色烏克蘭國旗，向飽受戰火蹂躪的家鄉父老致意，「很高興為我自己和祖國贏得了勝利，但同時我還是非常傷心，與國內現在正在發生的事情相比，這勝利算不了什麼。但我至少也在為烏克蘭而戰。只是內心掛念家裡，人卻在這裡出賽，所以很難找到專注和平衡點。」

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芳齡21的雅絲特蓮絲卡，與妹妹伊凡娜（Ivanna Yastremska）在俄國入侵烏克蘭前兩天，才獲里昂女雙外卡，上週全家還躲在南部奧德塞家中地下停車場，以免遭炸彈轟炸，最終僅兩姊妹搭船逃難，輾轉來到法國。被迫與親人分離的雅絲特蓮絲卡姊代母職，照顧小妹也心繫祖國，「我為烏克蘭民眾深感驕傲，他們是抗暴英雄，但我希望這一切盡快結束。」

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