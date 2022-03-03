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NBA》湖人後悔了？ 魏斯布魯克恐在休賽季與球隊分手

2022/03/03 07:49

魏斯布魯克。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人在去年休賽季進行重大交易盤來「大三元製造機」，同時也是前MVP得主魏斯布魯克（Russell Westbrook）希望能夠帶領紫金大軍重返榮耀，但目前看來已事與願違，近日《BleacheRreport》記者費雪（Jake Fischer）更爆料指出，他與湖人球團雙方皆有意在本賽季分道揚鑣。

費雪透露，魏斯布魯克能否離去端看總管佩林卡（Rob Pelinka）的決定，並去找到方法來處理這名前MVP的去向。

魏斯布魯克在本季不僅無法融入湖人體系，且時常在第四節被教練沃格爾（Frank Vogel）放在冷板凳上。費雪透露，無論是誰的錯，魏斯布魯克確實已經與教練團脫節，儘管雙方在公開場合道盡客套話，但魏斯布魯克早已公開表示自己對於在第四節被棄用感到不滿。

有消息人士指出，魏斯布魯克在明星賽前向湖人球員們發表了一場慷慨激昂的演講，主題在球隊該如何方向一致地朝季後賽前進，而這也是魏斯布魯克上個賽季在巫師隊曾做過的事情，當時他曾與畢爾（Bradley Beal）兩人攜手將球隊帶進附加賽。

不過，費雪透露，那就是在今年夏天，魏斯布魯克與湖人都對尋找新的隊伍感興趣，意味著本賽季有可能就是他身穿湖人球衣的最後一個賽季。

一位聯盟觀察家表示，今年休賽季隊湖人來說是擺脫魏斯布魯克更好的機會，因為他們到時就能夠交易自家2029年的首輪選秀籤。不過文中也提到，湖人最現實的選擇可能是將魏斯布魯克2022-23賽季的4700萬美元攤提，分成好幾年來付清，就像先前他們對鄧恩（Luol Deng）所做的事情一樣。

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