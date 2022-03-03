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中職》台鋼照過來！ 三星職業球隊版圖橫跨「棒籃排足」

2022/03/03 07:51

三星旗下有三星獅（見圖）與三星藍翼、三星閃電等5支職業球隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕台鋼集團昨赴中職聯盟簽訂加盟意向書，可望以「台鋼雄鷹」之名進軍職棒，加上業餘足球隊「南市台鋼」，T1職籃「台南台鋼獵鷹」，版圖橫跨棒、籃、足三棲，在國內運動市場實屬罕見。

事實上，南韓不少大型企業大力挹注運動產業，以三星集團為例，「三星體育」旗下就有職業、業餘運動隊伍各5支。

以職業隊來說，包括職業棒球KBO三星獅（1982年成立）、職業足球K聯賽水原三星藍翼（1995年成立）、職業排球V聯賽大田三星火災保險藍劍齒虎（1995年成立）、男子職業籃球KBL首爾三星閃電（1978年成立）、女子職業籃球WKBL龍仁三星生命Blue Minx（1977年成立）等5隊。

業餘隊方面，包括三星電子田徑俱樂部（2000年成立）、三星電機羽球俱樂部（1996年成立）、三星生命桌球團（1978年成立）、三星生命摔跤團（1983年成立）、三星S-1跆拳道團（1997年成立）等5隊。

另外，還曾有三星電子馬術俱樂部、三星重工橄欖球俱樂部、三星證券網球俱樂部，後來都因故解散。

三星集團長期參與全球運動賽事，過去曾與英超豪門切爾西簽下10年球衣贊助合約，也曾贊助亞、奧運與世界田徑錦標賽。

三星集團長期參與全球運動賽事，過去曾與英超豪門切爾西簽下10年球衣贊助合約，也曾贊助亞、奧運與世界田徑賽錦標賽。

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