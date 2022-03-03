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NBA》顛覆想像！「高富帥」曝布萊恩邀對手上夜店樂繳60萬帳單

2022/03/03 09:20

布萊恩與帕森斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕退役球星「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）近期受訪，他分享菜鳥時期與湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）交手的故事，雖從教練、隊友聽聞布萊恩難搞、耍伎倆的事蹟，然而自己卻收到夜店的邀請，讓他直呼布萊恩「他X太酷了」。

帕森斯近期在Podcast上透露菜鳥賽季要防守布萊恩時，曾被隊上老將、火箭總教練麥克海爾（Kevin McHale）警告布萊恩除了不會對對手手下留情，還會耍心理戰，而布萊恩也的確在比賽中問了他「火箭是否會留在洛杉磯過夜？我會幫你們安排好夜店。」

帕森斯表示他首先是懷有戒心，告訴布萊恩自己知道這是一些伎倆，但比賽結束後，收到一封的簡訊，上頭寫道「已經為你們安排好了夜店」並屬名「Mamba」，一開始帕森斯覺得是誰在開玩笑，不過經確認後，帕森斯也興奮向火箭隊表示「有來自布萊恩的安排」，一群人便浩浩蕩蕩出發。

當晚火箭嗨翻狂歡到凌晨2點，帕森斯接過帳單花費竟多達22000美元（約61萬台幣），尤其帕森斯表示父親常在財務方面提醒不要亂花，因此簡直嚇壞，但當時服務生卻說，請簽上「布萊恩的名字」，這段故事也讓帕森斯心想「大家都說這個傢伙很難搞，但這傢伙實在他X太酷了，真的太棒了！」也直呼是最瘋狂的夜晚。

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