NBA》顛覆想像！「高富帥」曝布萊恩邀對手上夜店樂繳60萬帳單

布萊恩與帕森斯。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕退役球星「高富帥」帕森斯(Chandler Parsons)近期受訪,他分享菜鳥時期與湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)交手的故事,雖從教練、隊友聽聞布萊恩難搞、耍伎倆的事蹟,然而自己卻收到夜店的邀請,讓他直呼布萊恩「他X太酷了」。

帕森斯近期在Podcast上透露菜鳥賽季要防守布萊恩時,曾被隊上老將、火箭總教練麥克海爾(Kevin McHale)警告布萊恩除了不會對對手手下留情,還會耍心理戰,而布萊恩也的確在比賽中問了他「火箭是否會留在洛杉磯過夜?我會幫你們安排好夜店。」

請繼續往下閱讀...

帕森斯表示他首先是懷有戒心,告訴布萊恩自己知道這是一些伎倆,但比賽結束後,收到一封的簡訊,上頭寫道「已經為你們安排好了夜店」並屬名「Mamba」,一開始帕森斯覺得是誰在開玩笑,不過經確認後,帕森斯也興奮向火箭隊表示「有來自布萊恩的安排」,一群人便浩浩蕩蕩出發。

當晚火箭嗨翻狂歡到凌晨2點,帕森斯接過帳單花費竟多達22000美元(約61萬台幣),尤其帕森斯表示父親常在財務方面提醒不要亂花,因此簡直嚇壞,但當時服務生卻說,請簽上「布萊恩的名字」,這段故事也讓帕森斯心想「大家都說這個傢伙很難搞,但這傢伙實在他X太酷了,真的太棒了!」也直呼是最瘋狂的夜晚。

Kobe is truly the for this @ChandlerParsons ep of #AllTheSmoke drops on Thursday pic.twitter.com/7eECV1RhPF