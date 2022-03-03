滑冰》「不能把體育、政治混為一談」 花滑皇帝挺普廷挨轟

「花滑皇帝」普魯申科在IG上挺普廷遭網友砲轟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯在上月開始入侵烏克蘭，導致國際奧委會（IOC）建議所有國際單項運動組織禁止俄羅斯與白俄羅斯的運動員參賽，有「花滑皇帝」美稱的退役名將普魯申科（Evgeni Plushenko）在社群發文抨擊此政策，還表示自己相信普廷（Vladimir Putin），不過相關言論卻被各國網友罵爆。

普魯申科生涯在奧運拿下2金2銀，退役後他深耕冰壇培育俄國花滑新秀，然而昨他在IG發文，痛斥ISU禁止俄羅斯選手參賽「是巨大的錯誤」。這位前花滑名將認為，不該把體育和政治混為一談、不能懲罰運動員，也不能剝奪他們表演和比賽的權利，直言體壇抵制俄羅斯選手的制裁舉動非常不恰當，文末他更強調相信自家總統普廷。

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不過此番言論一出馬上讓他遭到各國網友抨擊，有烏克蘭網友留言「我是烏克蘭花滑選手，現在不僅不能上冰，連正常生活也過不下去，在一般民眾、兒童面臨死亡的情勢下，體育活動根本一點都不重要，對不起，我要收回對你的尊敬」、「我們要的就是和平的街道，在家人的溫暖中享受和平，但你能想像我們現在都只能坐在防空洞裡嗎？給我閉嘴吧」。

更有網友砲轟他力挺普廷的言論，「看烏克蘭發生這樣的事，你怎麼還能說得出信任總統……」、「如果希望和平，就應該叫你的總統趕快停止戰爭」、「你的言論只是在抱普廷大腿，對你真的非常失望」。

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