冬季帕運》烏克蘭選手戰死沙場 烏媒痛批：你怎能讓侵略者的選手參賽？

烏克蘭記者出示戰死沙場的烏克蘭選手照片，痛批國際帕委會。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬季帕運明日開幕，俄羅斯與白俄羅斯選手確定能以中立身分參賽，引起烏克蘭記者不滿，在昨晚記者會上，當眾出示戰死沙場的烏克蘭選手照片，痛批國際帕委會（IPC）：「你怎能讓侵略者的選手參賽？」

俄羅斯入侵烏克蘭，全球體壇紛紛抵制，但國際帕委會昨日發表聲明指出，俄羅斯與白俄羅斯選手在2022北京冬季帕運將以中立身分參賽，會以帕運旗幟作為代表，不列入獎牌榜。

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昨日晚間北京冬季帕運記者會，有一名烏克蘭媒體的男性記者，拿出不幸戰死沙場的烏克蘭19歲冬季兩項新星瑪雷舍夫（Yevgeny Malyshev）的照片，向國際帕委會主席帕森斯（Andrew Parsons）說道：「你說讓侵略者的選手參加比賽，但這個選手再也沒有機會參加比賽了，你想對他的遺屬說什麼？」

瑪雷舍夫戰死沙場。（取自推特）

對此，帕森斯回應：「烏克蘭人民的痛苦是無法想像的，但我們無法改變發生在他身上的事情，體育和政治是兩回事。」

帕森斯表示：「我知道這不是所有人都能接受的結論，但我不能被感情綁架，沒有可以禁止俄羅斯選手參賽的規則，這是苦澀的決定。」

針對帕森斯的說法，該名烏克蘭媒體的男記者痛批：「帕森斯拿規則當擋箭牌逃走了！」

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