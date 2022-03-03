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侵烏遭國際體壇排擠制裁 俄外交部長坦言：沒想過會那麼嚴重...

2022/03/03 10:18

國際滑冰聯盟禁止俄羅斯以及白俄羅斯的選手員參加花滑世錦賽。（外電資料照）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日下令侵略烏克蘭，雙方死傷嚴重，俄羅斯也遭受國際強烈撻伐。為制裁其殘酷發動戰爭行徑，國際體壇紛紛宣告抵制俄羅斯，面對這種排俄制裁，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在受訪時坦言，當初沒想到得面臨國際體壇的嚴厲制裁。

俄羅斯發動軍事戰爭侵略烏克蘭，引發國際輿論撻伐，除了國際奧會（IOC）、國際足總（FIFA）等重量級體育組織出手抵制外，世羽聯（BWF）、世界田徑總會（WA）、國際排球總會（FIVB）、歐洲籃球聯賽（Euroleague）、國際滑冰聯盟（ISU）等多個單項運動賽事也都響應加入抵制俄羅斯行列。

面對國際體壇大動作排擠，被視為普廷左右手的俄國外交部長拉夫羅夫，近日在受訪時表示，雖然俄羅斯早就做好會遭到制裁的心理準備，但他們沒想到的是國際的排俄效應竟然會延燒到運動員、新聞工作者和文化領域代表者身上，「俄羅斯政府沒有預料到會遭到體育界的制裁，這給普廷政府帶來了巨大的衝擊。」

俄國外交部長拉夫羅夫坦言沒想到國際體壇竟會發起排擠制裁。（資料照，美聯社）

而俄羅斯運動員聯合會（RCA）則是緊急發表聲明，指出「由於政治要求和外在影響，想自豪參加各項國際賽事的選手們正在遭遇悲劇性的破壞，我們堅決反對對俄羅斯和白俄羅斯運動員的體育屠殺，最後呼籲相關人士與組織重新考慮決策，從歷史角度來看，這對這兩國的奧運團體來說將是一大悲劇。」

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