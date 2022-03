棒球》前名將之子被狂喊「過譽」 他直接開轟打臉酸民（影音）

祖魯瓊斯被認為是2022年選秀梯次的頭號大物。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕前勇士金手套中外野手瓊斯(Andruw Jones)的兒子祖魯瓊斯(Druw Jones),在一場比賽中被現場觀眾高喊「過譽」的同時,用手中的球棒將小白球轟出全壘打大牆外,瞬間打臉酸民。

現年18歲,就讀衛斯理安高中(Wesleyan HS)的祖魯瓊斯不僅是前大聯盟10屆金手套得主瓊斯的兒子,同時也是棒球界一顆待琢磨的珍貴原石。在《ESPN》選秀專家麥丹尼爾(Kiley McDaniel)的報告當中,祖魯瓊斯被視為2022年選秀梯次的頭號大物,去年大聯盟選秀專家梅歐(Jonathan Mayo)也將祖魯瓊斯列在2022年選秀梯次第一名。

麥丹尼爾指出身高6呎4吋的祖魯瓊斯與他父親一樣,是最頂級的中外野防守者,而且在游擊防區的表現也不差,但預計不會往游擊區發展。祖魯瓊斯在打擊方面上也有著水準以上的手感,同時還有正逐漸發展中的力量。

儘管擁有高評價,但今天有網友分享了一段影片,內容是祖魯瓊斯在比賽中不斷被現場觀眾高喊「過譽」,結果在喊聲中祖魯瓊斯鎖定一顆92英哩的速球,將球給扛到中外野大牆之外形成一發全壘打,用表現回擊現場不看好的聲浪。

Amidst chants of “overrated”, CF Druw Jones gets a hold of 92 up and goes out to the deepest part of the park. pic.twitter.com/tREKGVWxGX