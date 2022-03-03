拳擊》「國家比冠軍更重要」烏克蘭拳王投身戰場毫無畏懼

烏希克。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，烏國運動員也紛紛為國發聲或直接投入前線，現役重量級拳王烏希克（Oleksandr Usyk）也於日前投身軍旅，他受訪時也相當感性，將拳擊生涯放在一旁，並直言「國家比冠軍更重要」。

35歲的烏希克於去年9月擊敗英國拳王約書亞（Anthony Joshua），獲得了WBA、IBF、WBO和IBO的統一重量級冠軍，雖預計今年5月或6月再戰，但當前俄羅斯入侵烏克蘭也使得烏希克目前將拳擊放在一旁，直言：「我真的不知道甚麼時候才能回到擂台上，對我來說，我的國家和榮譽比冠軍腰帶更重要。」

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戰爭越演越烈、面臨生命隨時都有可能被奪走的狀況，但烏希克也表示自己並無畏懼，他說：「或許這聽來感情用事，但我的靈魂屬於上帝，我的身體和榮耀屬於我的國家和家人，所以完全沒有恐懼。」但烏希克也確實發出疑問「這樣的事怎麼會發生在21世紀？」

另外烏希克也暗示衝突中雙方都有無辜的人，他直言「俄羅斯人並不是真正曉得這裡到底發生了什麼事，他們沒有看到發生了甚麼事，他們是普廷底下的受害者。」

關於當前的嚴重、危險性，烏希克的經紀人Egis Klimas更是說：「他們身處非常危險的狀況，當子彈開始飛行時，子彈不會管你是不是世界冠軍，就只是飛過去而已。」

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