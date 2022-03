網球》支持台灣請轉發！ 烏克蘭一姊感謝台捐27噸物資、譴責俄羅斯

「烏克蘭一姊」絲薇托莉娜。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭,全球紛紛撻伐、抵制,台灣也伸出援手捐出27噸醫療物資,對此「烏克蘭一姊」絲薇托莉娜(Elina Svitolina)也在IG轉發相關貼文,感謝台灣的幫助。

烏克蘭遭到侵略後,絲薇托莉娜連續為家鄉發聲,除了表示會捐出賽事獎金給祖國軍隊和人道組織外,昨日在墨西哥舉辦的蒙特雷女網賽,絲薇托莉娜穿上黃藍國家代表色球衣,擊敗俄羅斯好手波塔波娃(Anastasia Potapova),讓絲薇托莉娜直呼是「別具意義」的一場勝利。

心繫國家的絲薇托莉娜,也在IG限時動態轉發各種烏俄戰爭相關貼文,昨晚一則貼文正好與台灣有關,是台灣伸出援手幫助烏克蘭的消息。

絲薇托莉娜轉發美媒《Occupy Democrats》在推特的報導,內文表示:「台灣,一個不斷受到中國入侵威脅的國家,向烏克蘭運送27噸醫療物資,並譴責俄羅斯入侵行為,台灣一直支持自由民主,打擊威權主義,如果你支持台灣,請轉發!」

台灣捐出27噸醫療物資,絲薇托莉娜在IG轉發相關貼文,感謝台灣的幫助。(取自IG)

BREAKING: Taiwan, which lives under constant threat of invasion from China, ships 27 tons of medical supplies to Ukraine and condemns the Russian invasion because Taiwan stands with "freedom & democracy" and "fighting the expansion of authoritarianism." RT IF YOU SUPPORT TAIWAN!