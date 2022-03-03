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網球》支持台灣請轉發！ 烏克蘭一姊感謝台捐27噸物資、譴責俄羅斯

2022/03/03 10:19

「烏克蘭一姊」絲薇托莉娜。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，全球紛紛撻伐、抵制，台灣也伸出援手捐出27噸醫療物資，對此「烏克蘭一姊」絲薇托莉娜（Elina Svitolina）也在IG轉發相關貼文，感謝台灣的幫助。

烏克蘭遭到侵略後，絲薇托莉娜連續為家鄉發聲，除了表示會捐出賽事獎金給祖國軍隊和人道組織外，昨日在墨西哥舉辦的蒙特雷女網賽，絲薇托莉娜穿上黃藍國家代表色球衣，擊敗俄羅斯好手波塔波娃（Anastasia Potapova），讓絲薇托莉娜直呼是「別具意義」的一場勝利。

心繫國家的絲薇托莉娜，也在IG限時動態轉發各種烏俄戰爭相關貼文，昨晚一則貼文正好與台灣有關，是台灣伸出援手幫助烏克蘭的消息。

絲薇托莉娜轉發美媒《Occupy Democrats》在推特的報導，內文表示：「台灣，一個不斷受到中國入侵威脅的國家，向烏克蘭運送27噸醫療物資，並譴責俄羅斯入侵行為，台灣一直支持自由民主，打擊威權主義，如果你支持台灣，請轉發！」

台灣捐出27噸醫療物資，絲薇托莉娜在IG轉發相關貼文，感謝台灣的幫助。（取自IG）

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