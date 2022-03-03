MLB》賽程縮水恐損失鉅額薪資 薛哲：為棒球好就不怕犧牲

薛哲（右）昨出席記者會。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟勞資雙方昨在長達16.5個小時的談判中破局，開季前兩個系列賽遭到取消、恐怕將影響到91場比賽，而季賽延遲一天，球員就得損失2050萬美元（約新台幣5.7億）收入，其中大都會王牌薛哲（Max Scherzer）可能損失163萬美元的薪資，不過這位球員工會代表卻霸氣表示，只要是為了棒球大環境好，這些犧牲他都不會在意。

大聯盟勞資雙方經長達10幾個小時的馬拉松協商，雖在多數議題都已達成共識，但卻卡在關鍵的豪華稅門檻、獎金分潤、球員底薪，資方提出認為最棒且最好的提案─豪華稅維持今年2.14億美元、薪資仲裁前球員獎金分潤升到3千萬美元、底薪升到74萬美元，仍遭球員工會拒絕，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也宣布，取消球季的前兩個系列賽，2022賽季成為27年以來首度因勞資問題導致縮水的賽季。

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而先前勞資雙方協商時，大聯盟官方曾提出「期限就是期限」的說法，更指出錯過的比賽就是錯過了，那些錢也不會付給球員，意味著若無法在規定期限內達成協議，新賽季將會延遲，而且會變成一個縮水賽季。

舉例來說，今年季後剛跟大都會簽下3年1.3億美元（約新台幣36億元）合約的薛哲，若以完整賽季186天工作日計算，只要比賽少1天他就得損失23萬2975美元（約台幣650萬元），光是4月1日開幕戰延後1週，薛哲就得損失163萬美元（約台幣4550萬元）的收入。

不過這位球員工會代表卻相當霸氣，昨天談判破裂後，他接受《聖路易斯郵報》採訪時，說道「如果能讓棒球變得更好，那犧牲我職業生涯的一部分是絕對沒關係的，只要能讓棒球演變得更好，我會做任何事。」

接著薛哲也表示「走在我們前面的前輩們，過去的50年也一直重複著這樣的過程， 如果沒有那些前輩們的犧牲，我現在也賺不到任何錢。 （像他們一樣）我們也想爲下一代創造更好的棒球環境。」

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