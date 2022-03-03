足球》遊戲界也看不下去！ EA宣布將移除俄羅斯國家隊

電子遊戲發行商《EA Sports》也針對俄羅斯與白俄羅斯的侵略行動做出處罰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯以軍事行動入侵烏克蘭，不僅受到國際與各界的撻伐，現在就連電子遊戲發行商《EA Sports》都要將俄羅斯與白俄羅斯從旗下的足球與職業冰球遊戲中消除。

《EA Sports》發表聲明指出，將會把旗下的足球遊戲《FIFA22》與美式足球遊戲《NHL22》所有俄羅斯俱樂部移除，此外俄羅斯與白俄羅斯國家隊也都會在上述兩款遊戲中被移除。

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《EA Sports》的聲明寫道：「《EA Sports》與烏克蘭人民站在一起就像是許多全世界足球界的心聲一樣，呼籲和平，並希望俄羅斯結束對烏克蘭的入侵。」

僅管《EA Sports》沒有所有俄羅斯聯賽隊伍的使用許可，不過他們依舊有著莫斯科中央陸軍足球俱樂部、莫斯科火車頭足球俱樂部與莫斯科斯巴達克足球俱樂部三隊的使用權。

在職業冰球方面，《EA Sports》在去年12月就宣布將會與NHL達成夥伴關係，屆時他們將擁有在遊戲內使用每一支球隊肖像的使用權，若官方的夥伴關係正式成立，與NHL相關的俄羅斯與白俄羅斯俱樂部，將全數不會在遊戲中出現。

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