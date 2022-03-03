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日職》睽違51年超狂1勝 火腿OB：這球說明新庄有料（影音）

2022/03/03 10:31

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨靠1支德州安打以1：0險勝衛冕軍養樂多，寫下相隔51年又有球隊在熱身賽演出1安打1：0的稀罕一勝，監督新庄剛志的棒球風格在這場比賽展露無遺，日本火腿OB野口寿浩大讚，「這就是他想打的棒球。」

火腿打線前6局無安打，7局下近藤健介代打保送上壘，細川凌平在1出局偷點推進跑壘至三壘，佐藤龍世打出德州安打，送回全場唯一分數。投手部分，加藤貴之、伊藤大海和吉田輝星聯手完封養樂多，不過野口寿浩想稱讚的是，4局上被攻佔一二壘的守備。

日本火腿昨靠1支德州安打以1：0險勝衛冕軍養樂多。（取自推特）

那一局養樂多打出中左外野深遠飛球，本來是內野手、被安排守中外野的細川凌平接殺後，快傳給轉接的游擊石井一成，再迅速傳給要搶攻三壘的養樂多跑者，順暢完成雙殺結束危機的半局，監督新庄剛志在休息室前開心跳躍著。

野口寿浩表示，春訓中就看到火腿從實戰中不停練習傳球，就算是壘上沒有跑者，敲出外野飛球時，也會設定三壘有跑者來傳球，「這個回傳本壘的練習，感覺發揮了作用，守備員養成好習慣。」

日本媒體也說，新庄剛志在札幌首戰的調度，讓人看到他上任以來就很強調的防守野球，無論在守備或進攻都要斤斤計較那1分。

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