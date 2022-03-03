MLB》當我笨蛋？藍鳥明星投手曝大聯盟「偷渡」來陰的

史崔普林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間周一，球員工會正式拒絕大聯盟在協商截止前的最後一個提案，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也宣布取消球季的前兩個系列賽，而今日藍鳥工會代表史崔普林（Ross Stripling）就透露大聯盟沒有要讓步的意思，並且透露似乎還「來陰的」。

儘管大聯盟提出所謂的「最棒且最好的提案」但仍是遭到球員工會拒絕，而明星投手史崔普林就向媒體直言「這非常容易說不，老兄」並繼續說：「因為我們覺得我們給出了合理公平的方案，但他們一直以來就是完全不改變想法，從12月開始封館以來，他們幾乎沒有要讓步。」

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除了不讓步外，史崔普林還批評聯盟還想「來陰的」，稱當時時間已經來到午夜，然而豪華稅門檻（CBT）提案中的附屬細則是「之前完全沒見過的東西」指責聯盟試圖偷偷蒙混，直言：「他們就好像覺得我們是愚蠢的棒球員，我們會在午夜後會昏昏欲睡之類的。」但史崔普林表示早就已預料到會有類似的情況發生，也做好準備。

勞資針對季後賽名單擴編12隊、全面採用指定打擊等制度都達成共識，主要問題卡在金錢面，比如最低年薪保障，大聯盟提案今年70萬美元，與工會的72萬5000美元；豪華稅門檻部分，大聯盟訂在2億2000萬美元，工會提議2億3800萬美元，兩項仍有不小差距。

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