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NBA》黃蜂賞騎士近6戰第5敗 「小刺客」首秀表現亮眼

2022/03/03 11:11

「小刺客」I.湯瑪斯在黃蜂隊首秀就拿下10分5籃板3助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今天在客場作戰對陣騎士，羅齊爾（Terry Rozier）在小波爾（LaMelo Ball）身陷犯規麻煩時繳出29分7籃板7助攻的全能表現，幫助黃蜂以119：98擊敗強敵騎士隊。

近況不佳的騎士隊，今天雖然迎回全明星葛蘭德（Darius Garland），他也繳出33分4助攻的好表現，但無奈全隊抵擋不住黃蜂猛烈的攻勢，半場打完就輸了15分，後續一度被拉開到25分差，最終以21分差吞下最近6場比賽的第5敗，排名也跌落到東部第五。

此役黃蜂小波爾受到犯規麻煩，僅打8分鐘，3投0中拿下2分，不過羅齊爾有29分7籃板7助攻的表現，被黃蜂以10天短約簽下的「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas），今迎來加盟首秀，上場14分鐘就砍下10分5籃板3助攻表現亮眼。

羅齊爾繳出29分7籃板7助攻。（USA TODAY Sports）

騎士除了葛蘭德的33分外，J.艾倫（Jarrett Allen）18分11籃板收下雙十，馬卡南（Lauri Markkanen）12分，其餘無人得分上雙。

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