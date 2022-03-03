NBA》季後賽前哨戰？ 公鹿J.哈勒戴致勝上籃逆轉熱火

J.哈勒戴致勝上籃幫助公鹿一分差擊敗熱火。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕東部兩支有可能會在季後賽正面交鋒的強隊，公鹿與熱火今日正面對決，兩隊共經歷多達16次的互換領先與6度平手，最終公鹿靠著強硬的防守與J.哈勒戴（Jrue Holiday）的關鍵超前上籃，以120：119逆轉東部龍頭熱火隊。

首節主場的公鹿在高達50%的命中率下以36：28領先熱火，次節熱火赫爾羅（Tyler Herro）單人狂飆15分，攜手同樣由板凳出發的C.馬丁（Caleb Martin）砍進7分，單節打出38：28的攻勢，半場打完熱火反以66：64超前2分。

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第三節兩隊依舊膠著，公鹿麥修斯（Wesley Matthews）在剩5分27秒投進的三分將比數反超，不過熱火馬上又將領先要回，雙方在此節不斷互換領先，最後由熱火帶著97：93的優勢進入決勝節。

第四節C.馬丁率先砍下5分拉開領先，赫爾羅與凡森（Gabe Vincent）後續也連飆三分將比數拉開到雙位數分差使公鹿不得不叫出暫停，在暫停後「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）馬上就用灌籃追分，公鹿隨即打出8：0攻勢，熱火於113：107領先時叫出暫停，暫停過後艾德巴約（Bam Adebayo）2分命中，熱火115：107領先，在比賽剩3分31秒後公鹿再度叫出暫停。

赫爾羅（右）從板凳出發砍下30分。（美聯社）

暫停過後公鹿馬上展現防守力道，接連讓對手發生失誤，並打出一波6：0的攻勢追到113：115落後，赫爾羅雖馬上回敬2分，但字母哥轉頭又在罰球線上要到2分，艾德巴約在44.7秒的勾射進球將比數拉開到4分領先，接著字母哥投籃沒進，眼看熱火就要收下勝利，但赫爾羅卻發生要命失誤，米德爾頓（Khris Middleton）在拿到球後快速推進，並於弧頂投進關鍵三分將比數追到剩下1分差，熱火也叫出暫停。

然而熱火在暫停過後，一度發球不成功只能再度暫停，第二度的暫停後球又沒發好，J.巴特勒（Jimmy Butler）接到球被字母哥壓制，雙方進行跳球，最終由公鹿獲得球權，J.哈勒戴直接拔腿狂奔，靠著身材優勢擺進致勝2分，暫停用罄的熱火完全無法在後場組織進攻，終場公鹿就以120：119，1分差險勝熱火。

公鹿字母哥今天拿下28分17籃板5助攻，米德爾頓26分4顆三分球，致勝功臣J.哈勒戴25分6籃板11助攻。熱火部分，「士官長」J.巴特勒今天手感急凍，全場14投僅2中拿下6分，艾德巴約18分12籃板4助攻，赫爾羅30分7籃板5助攻，凡森21分6助攻。

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