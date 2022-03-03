NBA》布洛格登轟31分差2助攻大三元 溜馬延長賽爆打魔術

布洛格登豪取全場最高31分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今作客魔術主場遭遇對手頑強抵抗，雙方一路激鬥至延長賽才分出勝負，最後溜馬靠著布洛格登（Malcolm Brogdon）豪取全場最高31分，加上哈里伯頓（Tyrese Haliburton）在延長賽穩定輸出，終場就以122：114擊敗魔術。

客場作戰的溜馬開局慢熱，首節打完就以9分落後，次節溜馬才找回手感，靠著布里塞特（Oshae Brissett）在上半場結束前最後4秒鐘在外線出手，幫助球隊追到剩4分落後，易籃後，溜馬卻再度熄火，一度讓魔術取得18分領先，好在第4節布洛格登一人就獨取14分，不過最後他在0秒出手原有機會能絕殺對手，但反手上籃卻沒能命中，雙方也以110平攜手進入延長。

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延長賽蘇格斯（Jalen Suggs）率先發難，急停跳投砍進2分，不過接下來魔術卻完全熄火，中間只有蘇格斯在突破對手上籃放進2分，反觀溜馬除了哈里伯頓穩定輸出，希爾德（Buddy Hield）、J.史密斯（Jalen Smith）和布洛格登也有分數進帳，最終溜馬就以8分之差奪下勝利。

溜馬此役共5人得分上雙，其中表現最出色的非布洛格登莫屬，在第四節力挽狂瀾救球隊的他，最後繳出31分11籃板8助攻，僅差2助攻就能締造大三元，另有2抄截1火鍋，哈里伯頓則是拿下21分6助攻3籃板和3抄截，希爾德17分6籃板，I.傑克森（Isaiah Jackson）16分7籃板，替補的J.史密斯則是轟下15分15籃板繳出雙十成績單。

布洛格登（左）、哈里伯頓（右）。（法新社）

魔術先發五人得分都上雙，F.華格納（Franz Wagner）拿下全隊最高的28分，可惜的是F.華格納在延長賽未能發揮優秀的得分能力，班霸（Mohamed Bamba）砍下19分12籃板、W.卡特（Wendell Carter Jr.）13分18籃板皆繳出雙十成績，蘇格斯14分5助攻4籃板，C.安東尼（Cole Anthony）則有11分進帳，替補出賽的佛爾茲（Markelle Fultz）同樣是11分進帳。

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