NBA》英葛蘭33分、6人得分上雙 鵜鶘下半場掀高潮大勝國王

鵜鶘大勝國王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日鵜鶘主場迎戰國王，英葛蘭（Brandon Ingram）高砍33分、全隊合計有6人得分上雙，鵜鶘於第三節打出高潮，末節繼續擴大比分，終場就以125：95喜收3連勝

上半場雙方膠著，鵜鶘以65：61些微領先，值得一提的是英葛蘭就包辦了24分，鵜鶘命中率57.8%，國王50%。瓊斯（Herbert Jones）第三節獨砍10分，5分51秒命中三分彈更是幫助鵜鶘取得84：74的領先優勢，隨後又追加一波8：1攻勢，鵜鶘以96：82結束第三節，決勝節國王也無力反擊，19投僅5中拿13分，馬歇爾（Naji Marshall）獨砍10分率鵜鶘再擴大分數，終場以125：95大勝。

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鵜鶘先發全數得分上雙，英葛蘭33分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）17分14籃板，麥考倫（CJ McCollum）17分9助攻，瓊斯（Herbert Jones）14分，海伊斯（Jaxson Hayes）13分，替補馬歇爾也有17分進帳。

國王方面，福克斯（De'Aaron Fox）25分，巴恩斯（Harrison Barnes）19分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）15分14籃板，蘭柏（Jeremy Lamb）12分。

鵜鶘大勝國王。（美聯社）

鵜鶘大勝國王。（今日美國）

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