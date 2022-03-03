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NBA》米契爾飆37分、康利延長賽砍9分 爵士力退火箭奪3連勝

2022/03/03 12:21

米契爾（中）砍下全場最高的37分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部第四的爵士今天遇到墊底的火箭頑強抵抗，雙方戰到延長賽分出勝負，最終靠著米契爾（Donovan Mitchell）與康利（Mike Conley）兩人的發揮，才以132：127收下3連勝。

爵士今天大部分時間都處於領先狀態，首節以25：20領先火箭，次節雖被數度超前，但馬上又拉開，半場爵士以13分差領先火箭。第三節火箭整節追趕，三節打完依舊以83：93落後對手10分。

決勝節爵士在米契爾剩6分29秒的2分命中後，拉開到106：92的14分差，而火箭也在此時開始反撲，先是打出一波7：0的攻勢拉近分差，後續更在波特（Kevin Porter Jr.）的上籃下，於30.1秒追平比數。然而爵士在8.3秒時靠著康利的三分球取得領先，但火箭伍德（Christian Wood）於時間到點時的關鍵三分，硬是將比賽以117平手進入延長。

延長賽火箭雖然先取得4分領先，但米契爾馬上連拿6分超前2分，接著康利於123：124落後1分時，連飆2顆三分球將比數拉開到5分差，接著又在14.3秒時罰球命中穩定到6分差領先，雖然火箭菜鳥J.格林（Jalen Green）飆進3分，但康利在5.0秒被犯規後於罰球線上2罰俱進，終場爵士就以132：127拿下這辛苦的一勝。

康利在延長賽砍進9分，是球隊的致勝功臣。（美聯社）

米契爾今砍下全隊最高的37分外帶10助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）也有27分17籃板演出，康利15分8助攻，其中有9分是在延長賽所得到，他與米契爾兩人包辦延長賽的所有得分。

火箭方面，伍德拿下24分10籃板5助攻4抄截，菜鳥J.格林27分是全隊最高，波特16分12助攻，替補的小馬丁（Kenyon Martin Jr.）也有20分7籃板進帳。

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