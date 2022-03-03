體操》憂烏克蘭勁敵遭戰火波及 前日本一哥嘆：非常擔心他

內村行平非常擔心自己昔日的烏克蘭勁敵維爾尼亞夫會遭到戰火波及。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾在奧運完成男子全能金牌二連霸的內村航平去年在東京奧運失常、未能拿下獎牌，今年1月透過經紀公司宣布引退，結束職業生涯，近日俄羅斯軍事入侵烏克蘭，這位33歲的前日本體操一哥坦言相當擔心自己的昔日勁敵烏克蘭好手維爾尼亞夫（Oleg Verniaiev），希望能知道對方目前的狀況。

內村航平2012年倫敦奧運、2016年里約奧運完成男子全能金牌二連霸，生涯在奧運奪下個人及團體7面獎牌，其中包括3面金牌與4面銀牌，生涯總計獲得28面大賽獎牌，也是日本體操界的紀錄，不過近年來他飽受傷痛所擾，去年東京奧運放棄挑戰全能3連霸，雙槓項目報名未參賽、單槓項目手滑落地，最後黯然離開五環殿堂，今年1月也宣布退役。

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近日俄羅斯因入侵烏克蘭引發軒然大波，內村航平不禁想起在里約奧運個人全能比賽中與他激鬥的勁敵維爾尼亞夫，他在節目上表示「烏克蘭有個曾經一起參加個人全能賽的維爾尼亞夫，不知道他的狀況如何，現在非常擔心。」

談到現在國際體壇祭出排擠俄國和白俄羅斯的相關制裁時，他表示：「政治、戰爭這事我真的沒有權力去說什麼，這情況也不是我一句話就能改變的，但連體育領域都受到影響，這是非常令人傷心的事。」

而內村航平掛心的維爾尼亞夫2天前曾在個人IG上發文，堅定表達自己的立場，希望國際體壇能繼續將俄國排除在各大賽事之外，也希望能禁止俄羅斯媒體購買任何運動賽事轉播權，並禁止俄羅斯贊助國際賽事還球隊，「唯一堅定且無法動搖的就是要讓俄國運動員排除在所有國際比賽之外，俄羅斯是邪惡的侵略者，榮耀歸於烏克蘭！」

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