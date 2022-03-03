NBA》流量王？莫蘭特超狂壓哨球 破聯盟IG觀看紀錄

@JaMorant content from the Spurs-Grizzlies game on Monday generated record-breaking social media numbers.



The Grizzlies take on the Boston Celtics tomorrow at 7:30 p.m. ET on @NBAonTNT. pic.twitter.com/8t61hcOGtG — NBA Communications （@NBAPR） March 2, 2022

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）日前與馬刺的比賽繳超狂表現，轟下生涯新高的52分，並且隨即在社群引發討論、瘋傳，而根據NBA的官方數字，莫蘭特這場比賽裡零秒壓哨球的神級演出還直接打破聯盟Instagram觀看次數。

莫蘭特日前與馬刺的比賽表現在社群上引起熱議、瘋傳，根據NBA官方的數字，目前NBA官方社群媒體上有關莫蘭特該場相關影片已經超過8000萬的觀看次數，而莫蘭特接過亞當斯（Steven Adams）的長傳、以零秒出手投進壓哨球的影片，更是在官方Instagram吸引4210萬的觀看次數，這是聯盟有史以來最多的紀錄。

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根據《ClutchPoints》報導，若以整體、本季而言，莫蘭特則是在NBA的社群上創造出3億8千5百萬的觀看次數，是聯盟第三多，冠軍為柯瑞（Stephen Curry）的6億7千4百萬次，第二則是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的4億700萬次，不過文中也特別提到，若不是莫蘭特本季受傷加上安全協議缺陣數場比賽，說不定可以製造更多觀看次數。

莫蘭特該場比賽30投22中，三分球4投全中，攻下生涯單場新高的52分，也成為灰熊史上第一位單場得分達50分的球員，同時也打破全聯盟30支球隊歷史當中、只有灰熊沒有人能破50分的魔咒。

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