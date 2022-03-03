足球》不幫俄羅斯球隊工作 42歲前國手：在烏克蘭會拿槍上戰場

前烏克蘭足球國手伏羅寧。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕42歲前烏克蘭足球國手伏羅寧（Andriy Voronin），決定離開在俄羅斯莫斯科發電機隊的助教職位，伏羅寧直呼：「不能在轟炸祖國的國家工作。」

伏羅寧在國家隊生涯有75場出賽，踢進8顆球，結束球員生涯後，他在2020年10月前往莫斯科發電機隊擔任助理教練一職，不過隨著烏俄戰爭爆發，伏羅寧毅然決然辭去工作，也得到球團的同意。

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伏羅寧接受德媒《圖片報》採訪時透露，自己在戰爭開始後，想盡辦法帶家人逃離莫斯科，如今他們已到德國避難，「我們乘坐航班離開了莫斯科，只是沒能直接降落在杜塞道夫機場，而是經由阿姆斯特丹轉機，我和剛做完手術的父親、岳母、妻子，還有孩子們都在這裡。」

伏羅寧表示，看著家鄉遭到侵略，真的非常難受，「看著家鄉的照片，就像電影一樣，很不真實，而且是恐怖電影，幾乎無法用語言形容，我和很多烏克蘭人一樣，在俄羅斯也有朋友，只是他們攻擊我們，普廷（Vladimir Putin）攻擊我的國家，有很多人陣亡，我不能在轟炸祖國的國家工作。」

伏羅寧也指出，假如他人在烏克蘭，一定會站上前線戰鬥，「我的心在烏克蘭，我在基輔、哈爾科夫、敖德薩都有許多朋友，每5分鐘就會收到一條訊息，真的很難受，如果我現在在烏克蘭，我手上也會拿著槍。」

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