NBA》雙衛不在沒問題！ 龍頭太陽狂勝拓荒者30分止敗

C.強森（左）從板凳出發拿下全場最高20分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕龍頭太陽今日在主場迎戰拓荒者，在主力保羅（Chris Paul）骨折不能打，布克（Devin Booker）又觸發健康安全協議下依舊打得輕鬆寫意，全場最大領先對手達33分，終場以120：90終止2連敗，他們也成為聯盟第一支拿下50勝的球隊。

首節拓荒者在西蒙斯（Anfernee Simons）單節11分的表現下，僅以28：29落後太陽1分，第二節拓荒者外線當機6投盡墨，太陽則有6人得分，克勞德（Jae Crowder）進帳10分，布里吉斯（Mikal Bridges）也有8分進帳，單節太陽打出34：20的攻勢，半場打完就領先對手15分。

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第三節太陽攻勢不未歇，狀元郎艾頓（Deandre Ayton）單節進帳10分，替補的C.強森（Cameron Johnson）砍進2顆三分拿下6分，單節太陽再以29：21的優勢，三節打完就領先對手來到23分。

決勝節太陽繼續維持猛烈攻勢，在C.強森三罰全進後正式將領先拉開到30分，比賽也進入垃圾時間，終場太陽大勝對手30分，終止近期的2連敗。

太陽C.強森今日從板凳出發投進4顆三分球，拿下全隊最高的20分，，艾頓18分8籃板、布里吉斯與克勞德各拿15分；拓荒者得分最高的是從板凳出發的威廉斯（Brandon Williams），他拿下14分。

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