晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》雙衛不在沒問題！ 龍頭太陽狂勝拓荒者30分止敗

2022/03/03 13:37

C.強森（左）從板凳出發拿下全場最高20分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕龍頭太陽今日在主場迎戰拓荒者，在主力保羅（Chris Paul）骨折不能打，布克（Devin Booker）又觸發健康安全協議下依舊打得輕鬆寫意，全場最大領先對手達33分，終場以120：90終止2連敗，他們也成為聯盟第一支拿下50勝的球隊。

首節拓荒者在西蒙斯（Anfernee Simons）單節11分的表現下，僅以28：29落後太陽1分，第二節拓荒者外線當機6投盡墨，太陽則有6人得分，克勞德（Jae Crowder）進帳10分，布里吉斯（Mikal Bridges）也有8分進帳，單節太陽打出34：20的攻勢，半場打完就領先對手15分。

第三節太陽攻勢不未歇，狀元郎艾頓（Deandre Ayton）單節進帳10分，替補的C.強森（Cameron Johnson）砍進2顆三分拿下6分，單節太陽再以29：21的優勢，三節打完就領先對手來到23分。

決勝節太陽繼續維持猛烈攻勢，在C.強森三罰全進後正式將領先拉開到30分，比賽也進入垃圾時間，終場太陽大勝對手30分，終止近期的2連敗。

太陽C.強森今日從板凳出發投進4顆三分球，拿下全隊最高的20分，，艾頓18分8籃板、布里吉斯與克勞德各拿15分；拓荒者得分最高的是從板凳出發的威廉斯（Brandon Williams），他拿下14分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。