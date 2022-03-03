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體操》台灣首位世界第1！ 「鞍馬王子」李智凱：我會繼續努力

2022/03/03 13:10

李智凱在東京奧運摘銀，近日在鞍馬項目也成為世界第一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在東京奧運勇奪鞍馬銀牌，為台灣寫下歷史新頁的「鞍馬王子」李智凱，如今再度締造生涯里程碑，榮登國際體操總會（FIG）鞍馬項目排名的世界第1，他說，「我會繼續努力，保持下去！」

25歲的李智凱在2017年台北世大運勇奪鞍馬金牌，接著又搶下雅加達亞運鞍馬金牌，以及世錦賽1銀、1銅，他去年二度站上奧運殿堂，揮別里約奧運的落馬陰霾，奪下銀牌，也是台灣在奧運體操的首面獎牌。

FIG世界排名是按照選手從2018年至2021年參加旗下賽事，並挑選3場最佳成績，李智凱當時為了拚東京奧運參賽積分，只要出賽就是金牌到手，分別在2018年科特布斯及2019年墨爾本、杜哈共拿3面鞍馬金牌，因此以90分成為世界第1，也是台灣首位登上FIG世界排名第1的體操名將，再度寫下歷史。

即使登上世界第1的位置，李智凱還是不敢怠慢，目前仍積極強化新動作，他表示，「能夠成為世界第1，當然是很榮幸的事情，但我還是要繼續努力，把該做的本分做好，並盡最大的能力持續訓練，希望可以保持下去，帶給學弟妹們更多動力。」

李智凱今年尚未參與國際賽，預計首場賽事擺在6月亞洲錦標賽，以及7月世大運、9月杭州亞運及11月世界錦標賽。值得一提的是，李智凱如今完成站上世界第1的目標，再來希望能完成奧運、世錦賽、亞錦賽的「金滿貫」壯舉。

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